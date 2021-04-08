Putin ve Merkel Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümüne ilişkin telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Merkel telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna'nın doğusundaki krizin ele alındığı görüşmede, Putin ve Merkel, bu bölgede gerilimin artmasından duydukları endişeyi dile getirdi.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin daha önce yapılan anlaşmaların uygulanması gerektiği vurgulanan görüşmede, Ukrayna'da çatışan taraflara itidal ve müzakere sürecini başlatma çağrısı yapıldı.

Görüşmede, Rusya ve Almanya'nın, Ukrayna meselesine ilişkin girişimlerin koordinasyonuyla ilgili olduğu vurgulandı.

Görüşmede, Suriye ve Libya konuları da ele alındı

Suriye meselesinin de ele alındığı görüşmede, Rusya tarafı, Suriye halkına dışarıdan yapılan yardımlar, sosyal Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi altyapının yeniden oluşturulması ve Suriyeli mültecilerin ülkesine dönmesiyle ilgili konuların siyasallaştırılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

İki lider, Libya konusunda da ülkede geçiş dönemi için merkez yönetiminin oluşturulmasını memnuniyetle karşıladı.

Görüşmede, Balkanlar'daki durum da ele alınırken Merkel'in isteği üzerine Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın durumu da görüşüldü.