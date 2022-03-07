Putin ve Modi, telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Putin ve Modi, telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü

07.03.2022 14:53
Putin ve Modi, telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüşmede Ukrayna'da devam eden durum ve Hindistan vatandaşlarının tahliyesinin gündeme geldiği belirtildi.

Putin'in Modi'yi bugün ilan edilen geçici ateşkes ve insani koridorların açılması konusunda bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, Hindistanlı öğrencilerin Ukrayna'daki durumunun da ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rus askerleri Hindistan vatandaşlarının Sumi'den güvenli şekilde tahliyesi için çaba gösteriyor. Modi, vatandaşlarının ülkeye getirilmesi konusunda alınan önlemler için Rus tarafına teşekkür etti. Başbakan Modi'nin isteği üzerine Putin, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında bugün üçüncü turunun yapılması planlanan müzakerelere ilişkin bilgi verdi."

YORUMLAR
500
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya mesaj: Uçaklar teyakkuzda bekliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya mesaj: Uçaklar teyakkuzda bekliyor Ukrayna'da Hint doktor, panter ve jaguarla evinin bodrumunda mahsur kaldı Ukrayna'da Hint doktor, panter ve jaguarla evinin bodrumunda mahsur kaldı

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin ve Modi, telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Gönüllü olarak katılmıştı! Ukraynalı aktör Pasha Lee, Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
14:30 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor
14:26 Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor!
11:41 Başkent bugün düşer mi? Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor, Kiev'de barikatlar güçlendiriliyor!
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
14:13 Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 14:58:37. #1.12#
SON DAKİKA: Putin ve Modi, telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement