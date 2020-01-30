Putin ve Netanyahu, ABD'nin Orta Doğu planını görüşüyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Putin ve Netanyahu, ABD'nin Orta Doğu planını görüşüyor - Son Dakika Ekonomi

Putin ve Netanyahu, ABD'nin Orta Doğu planını görüşüyor

14 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Putin ve Netanyahu, ABD'nin Orta Doğu planını görüşüyor, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Vladimir Putin, İsrail, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih Erbakan, babasının meşhur sözünü hatırlatarak Trump'ı eleştirdi
Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor THY, Çin seferlerini azaltma kararı aldı Son dakika: Elazığ'daki kira fırsatçıları hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 14:20:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Putin ve Netanyahu, ABD'nin Orta Doğu planını görüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]