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Putin ve Netanyahu, ABD'nin Orta Doğu planını görüşüyor
14 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:06
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