Son Dakika Haberleri: Putin ve Netanyahu ABD'nin Suriye'den Çıkmasını Görüştü

Putin ve Netanyahu ABD'nin Suriye'den Çıkmasını Görüştü

49 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ABD ordusunun Suriye'den çekilmesi konusunu ele aldı.

Putin ve Netanyahu ABD'nin Suriye'den Çıkmasını Görüştü, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ABD ordusunun Suriye'den çekilmesi konusunu ele aldı.

Rusya Başkanlık sarayı Kremlin Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Suriye krizi ve ABD ordusunun Suriye'den çekilmesini üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada siyasilerin ABD'nin Suriye'den çekilmeye karar vermesi sonrası bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Netanyahu ise sosyal medya hesabı üzerinden yapılan görüşme hakkında açıklamada bulundu. İsrail Başbakanı, "Bugün Rusya başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuştum. Suriye'deki durum ve son gelişmelerden bahsettik, ordular arasında güvenlik koordinasyonunu sürdürmeye karar verdik" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:51 Kaynak: İHA

Politika
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