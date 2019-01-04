Putin ve Netanyahu'nun Gündeminde Suriye Vardı
37 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ABD ordusunun Suriye'den çekilmesi konusunu ele aldı.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu
, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ABD
ordusunun Suriye
'den çekilmesi konusunu ele aldı. Rusya Başkanlık sarayı Kremlin Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
Suriye krizi ve ABD ordusunun Suriye'den çekilmesini üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada siyasilerin ABD'nin Suriye'den çekilmeye karar vermesi sonrası bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Netanyahu ise sosyal medya hesabı üzerinden yapılan görüşme hakkında açıklamada bulundu. İsrail Başbakanı, "Bugün Rusya başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuştum. Suriye'deki durum ve son gelişmelerden bahsettik, ordular arasında güvenlik koordinasyonunu sürdürmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.
(Şehriyar İmanbeyli/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
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