Son Dakika Haberleri: Putin ve Netanyahu Suriye'de iş birliğini görüştü
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Putin ve Netanyahu Suriye'de iş birliğini görüştü

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye meselesinde Rusya-İsrail iş birliğini görüştü.

Putin ve Netanyahu Suriye'de iş birliğini görüştü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye meselesinde Rusya-İsrail iş birliğini görüştü.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Putin ile Netanyahu'nun telefonda görüştüğü ve görüşmede bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası terörizm ile ortak mücadelede, Suriye konusunda Rusya-İsrail iş birliğinin sürdürülmesinde karşılıklı çıkarlar dile getirildi." ifadesi yer aldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kısa süre önce Ukrayna'ya yaptığı ziyaret ile ilgili Putin'i bilgilendirdiği kaydedilen açıklamada, Rusya ile İsrail arasında ikili ticaret ve ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konularına da değinildiği ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, temasların sürdürülmesi konusunda anlaştığı aktarıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:30 Kaynak: AA
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