Putin ve Netanyahu Suriye meselesini görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda Suriye meselesini görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü.

Suriye meselesinin ele alındığı görüşmede, Netanyahu, İsrail tarafının Kiev temsilcileriyle temasları hakkında bilgi verdi.

Rusya ve İsrail arasındaki ilişkiler de görüşülürken iki taraf, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.