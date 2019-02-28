Son Dakika Haberleri: Putin ve Netenyahu Anlaştı: Yabancı Savaşçılar Suriye'den Çekilecek

Putin ve Netenyahu Anlaştı: Yabancı Savaşçılar Suriye'den Çekilecek

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yabancı savaşçıların Suriye'den çekilmesi için ortak bir anlaşma yaptıklarını açıkladı.

Putin ve Netenyahu Anlaştı: Yabancı Savaşçılar Suriye'den Çekilecek, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yabancı savaşçıların Suriye'den çekilmesi için ortak bir anlaşma yaptıklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye iç savaşını masaya yatıran iki lider, ortak çalışma kararı aldı. Alınan karara göre Rusya ve İsrail, yabancı savaşçıların Suriye'den çekilmesi için, başka ülkelerle birlikte, bir grup kuracak. Öğrenilen bilgilere göre, iki lider, grubun kurulması için, savaşın müdahili diğer taraflarla ivedilikle görüşülmesi konusunda anlaştı. Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Netenyahu, Putin'in Kudüs davetini kabul ettiğini hatırlatarak, görüşmenin iyi ve verimli geçtiğini duyurdu. Netenyahu, "Aramızdaki doğrudan bağlantı, sorunların ve çatışmaların olmamasını garanti ediyor ve bölgemizdeki istikrarı ve güvenliği sağlıyor" diye konuştu.

Diplomatik kaynaklar, Putin'in, İsrail'in Suriye'deki eylemlerine sınırlama getirmediğini iddia etti. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:05 Kaynak: İHA

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