Putin ve Paşinyan, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Putin ve Paşinyan, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşıladı

19.04.2022 23:05
Putin ve Paşinyan, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşıladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ile ilgili başlatılan süreci memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ile ilgili başlatılan süreci memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Başkent Moskova'da bir araya gelen Putin ve Paşinyan, görüşme sonucu ortak bildiri yayımladı.

Kremlin Sarayı'nın web sitesi üzerinden yayımlanan 30 maddeyi içeren ortak bildiride, Rusya ve Ermenistan'ın ikili ilişkilerin geliştirilmesine bağlılığı teyit edildi.

Putin ile Paşinyan'ın, Güney Kafkasya'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtilen bildiride, "İki taraf, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin düzenli görüşmeleri çerçevesinde yapıcı çalışmaların sürdürülmesi ve bölgedeki istikrar, güvenlik ve ekonomik gelişimin sağlanması amacıyla üç ülke arasında imzalanan 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihli anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasından yana olduğunu dile getirdi." denildi.

Bildiride, iki liderin, Karabağ meselesi ve bölgedeki insani sorunların siyasi diplomatik araçlarla çözülmesi, bu bağlamda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun potansiyelinin kullanılması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya başbakan yardımcılarının başkanlığında Güney Kafkasya'da ekonomik ve ulaşım bağlantılarının açılmasına ilişkin Üçlü Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinin aktifleştirilmesinin önemine işaret edilen bildiride, Rusya'nın Ermenistan'da demir yolu altyapısının yeniden oluşturulmasıyla ilgili projelerde yer almaya hazır olduğu belirtildi.

Bildiride, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesiyle ilgili komisyonun oluşturulmasının hızlandırılması konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun önemine işaret edilen bildiride, "Putin ve Paşinyan, Rusya'nın desteğiyle başlatılan Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönündeki süreci memnuniyetle karşıladı." ifadesi kullanıldı.

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Vladimir Putin, Ermenistan, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin ve Paşinyan, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika


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