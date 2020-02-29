Putin ve Ruhani İdlib'deki durumu görüştü - Son Dakika
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Putin ve Ruhani İdlib'deki durumu görüştü

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile İdlib'deki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Putin ve Ruhani İdlib'deki durumu görüştü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile İdlib'deki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Ruhani ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, İdlib'deki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, " Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde teröristlerle mücadeleye ilişkin Astana Formatı kapsamında yapılan anlaşmaların uygulanması gerektiği konusunda ortak görüş aktarıldı." ifadelerine yer verildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, "Putin, Ruhani'ye koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için başsağlığı diledi ve salgının yayılmasının önlenmesi konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti." denildi.

İran nükleer anlaşmasının da ele alındığı aktarılan açıklamada, bu anlaşmanın korunması gerektiğinin altı çizildi.

Ruhani: "İdlib'in şartları endişe verici"

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre de Ruhani, İdlib'deki son gelişmeler ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuda yaptığı görüşmeye değinerek, "İdlib'in şartları endişe vericidir. Bölgede huzur, güvenlik ve teröristlerin kökünün kurutulması için Astana sürecindeki anlaşmalar süratle uygulanmalıdır." dedi.

Astana sürecinin devamı ve Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesine hazır olduklarını dile getiren Ruhani, "Suriye sorununun çözümü sadece siyasidir ve müzakere yoluyla çözüme kavuşabilir. İdlib'deki şartların ABD'nin müdahale etmesi için bahane oluşturmasına izin vermemeliyiz." görüşlerini paylaştı.

Putin de Astana sürecindeki anlaşmaların Suriye'nin konusunun çözümünde etkili olduğunu ve İran'ın üçlü zirveyle ilgili açıklamalarını da olumlu karşıladığını belirterek, ihtilafların müzakere yoluyla bertaraf edilmesi temennisini dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:30 Kaynak: AA
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