Son Dakika Haberleri: Putin ve Selman Aramco saldırısını görüştü
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Putin ve Selman Aramco saldırısını görüştü

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırıyı ele aldığı bildirildi.

Putin ve Selman Aramco saldırısını görüştü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırıyı ele aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan, Vladimir Putin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:05 
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