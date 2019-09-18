Putin ve Selman Aramco saldırısını görüştü
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırıyı ele aldığı bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırıyı ele aldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:05
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