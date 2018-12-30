Putin ve Şoygu Kızıl Meydan'da Hokey Maçı Yaptı
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kızıl Meydan'a kurulan buz hokeyi sahasında Rusya'nın buz hokeyi veteranlarıyla maç yaptı.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
, Kızıl Meydan'a kurulan buz hokeyi sahasında Rusya'nın buz hokeyi veteranlarıyla maç yaptı. Putin ve Şoygu'nun takımı maçı kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus
Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
ile Kremlin Sarayı'nda görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Putin, Rusya hokeyinin veteranlarından oluşan takımla maç yapmak üzere Kızıl Meydan'a geçti. Putin, Lukaşenko'ya buz hokeyi oynama teklifi de sundu fakat Lukaşenko Minsk'te olması gerektiğini söyleyerek teklifi kibarca geri çevirdi. Putin, Kızıl Meydan'da kurulan buz hokeyi sahasına geçerek burada hazırlıklarına başladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından buz pistine geçti. Sahaya çıkan Şoygu ve Putin aynı takımda yer aldı.
PUTİN VE ŞOYGU MAÇI KAZANDI
Rusya'nın buz hokeyinde efsanelerinden olan Aleksey Kasatonov, Pavel Bure ve Viaçeslav Fetisov'unda oynadığı maçta Putin ve Şoygu'nun takımı rakiplerini 15-10 gibi farklı bir skor ile yenmeyi başardı. Maçta hem Putin hem Şoygu gol atma başarısı gösterirken performansları ise profesyonellere taş çıkardı. Maçı izleyen Moskovalılar ise Putin'i buz üstünde izleme şansını yakaladı.
(Erhan Altıparmak/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:06 Kaynak: İHA
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