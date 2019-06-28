Putin ve Trump G20'de bir araya geldi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra İran, Suriye, Venezuela ve Ukrayna'daki durumu değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:48
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