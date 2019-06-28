Son Dakika Haberleri: Putin ve Trump G20'de bir araya geldi
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Putin ve Trump G20'de bir araya geldi

21 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra İran, Suriye, Venezuela ve Ukrayna'daki durumu değerlendirdi.

Putin ve Trump G20'de bir araya geldi, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra İran, Suriye, Venezuela ve Ukrayna'daki durumu değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:48 
ukrayna, g20, donald trump, vladimir putin, Ekonomi
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