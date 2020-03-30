Putin ve Trump, korona virüs ve petrol piyasasını görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi yaparak, korona virüs salgını ve petrol piyasasındaki durumu ele aldı.



Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi yaparak, korona virüs salgını ve dünya petrol piyasasında yaşanan gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Kremlin, devlet başkanlarının korona virüs salgını ile ilgili son gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti. Kremlin, korona virüs salgınını önlemek amacıyla Rusya ve ABD tarafından alınan önlemler hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldığını aktarırken, 2 ülke arasında bu konuda ortak iş birliği çalışmalarının ele alındığını duyurdu. Kremlin, ayrıca görüşmede dünya petrol piyasasındaki mevcut durumun görüşüldüğünü ifade ederken, 2 ülkenin enerji bakanları tarafından istişarelerin başlatılması konusunda anlaştığını açıkladı.



Kremlin, Putin ve Trump'ın görüşülen konularda fikir alışverişinin sürdürülmesi konusunda fikir birliğine vardığını duyurdu. - MOSKOVA