Putin ve Zelenskıy Ukrayna'daki iç savaşı görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskıy, telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Ukrayna'da yaşanan iç savaş ele alındı.

Ukrayna'da 2014 yılında başlayan iç savaşın tarafları olarak nitelendirilen Rusya ve Ukrayna'dan ilk temaslar gelmeye başladı. Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko döneminde iki ülke arasında gerilen ilişkiler, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskıy dönemiyle iyileşmeye başladı. Putin ve Zelenskıy telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Ukrayna'daki iç savaşı ele aldı. Liderler, çatışmaların durdurulması ve ilan edilen ateşkesin sürdürülmesi konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada Putin ve Zelenskıy'ın telefon görüşmesinde yapılan anlaşmaları ele aldığı aktarılarak, "Liderler tarafından Ukrayna iç savaşının tüm yönleri detaylarıyla görüşüldü. Görüşmede Minsk temas grubunun çalışmaları neticesinde müzakere çabalarının arttırılması gerektiği belirtildi. 27 Temmuz'da Kiev yönetimi ile muhalifler tarafından ilan edilen yeni ateşkesin önemi vurgulandı" denildi.

Açıklamada ayrıca "2019 yılında Paris'te düzenlenen Normandiya Formatı'nda yapılan anlaşmaların uygulanması gerekliliği taraflarca vurgulandı" ifadeleri kullanıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)