Son Dakika Haberleri: Putin, Vucic ile Aziz Sava Kilisesini Ziyaret Etti - Belgrad

Putin, Vucic ile Aziz Sava Kilisesini Ziyaret Etti - Belgrad

1 saat önce

- Aziz Sava kilisesi önünden görüntüler BELGRAD - Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Aziz Sava Kilisesini ziyaret etti.

- Aziz Sava kilisesi önünden görüntüler BELGRAD - Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Aziz Sava Kilisesini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:17 Kaynak: AA

Sırbistan Karadağ, Belgrad, Vladimir Putin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Antalya ve İzmir'i Birbirine Bağlayacak Projeyi Açıkladı

Putin, Türk Akımı İçin Ek Bütçe Oranını Açıkladı İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 00:30:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin, Vucic ile Aziz Sava Kilisesini Ziyaret Etti - Belgrad
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]