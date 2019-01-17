Putin, Vucic ile Aziz Sava Kilisesini Ziyaret Etti - Belgrad
1 saat önce
- Aziz Sava kilisesi önünden görüntüler BELGRAD - Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Aziz Sava Kilisesini ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:17 Kaynak: AA
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