Putin - Vucic Ortak Basın Toplantısı - Belgrad
29 dakika önce
- İmza töreninden detaylar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in konuşması BELGRAD - Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak...
- İmza töreninden detaylar Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in konuşması Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic'in konuşması BELGRAD - Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad
'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:49 Kaynak: AA
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