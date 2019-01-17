Son Dakika Haberleri: Putin - Vucic Ortak Basın Toplantısı - Belgrad

Putin - Vucic Ortak Basın Toplantısı - Belgrad

29 dakika önce

- İmza töreninden detaylar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in konuşması BELGRAD - Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak...

- İmza töreninden detaylar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in konuşması BELGRAD - Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:49 Kaynak: AA

Sırbistan Karadağ, Belgrad, Vladimir Putin, Güncel
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