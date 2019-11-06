Putin, Wikikedia'nın yerine 'güvenilir' Rus versiyonunun kurulmasını istedi

Rusya'nın siber tehlikelerden korunmak için planladığı tartışmalı 'bağımsız internet' ağına yönelik yasa geçtiğimiz hafta yürürlüğe girerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez de internet ansiklopedisi Wikipedia'nın yerine 'güvenilir' bilgiler içeren Rus versiyonunun kurulmasını istedi.



Rus haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre Wikipedia yerine Rus bir internet ansiklopedisinin kurulmasını öneren Putin, "Onun (Wikipedia) yerine elektronik formatta yeni bir büyük Rus ansiklopedisi getirmek daha iyi olur." dedi. Rusya Devlet Başkanı bu yeni Rus versiyonunun "iyi bir modern formatta güvenilir bilgiler" içereceğini kaydetti.