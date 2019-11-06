Putin, Wikikedia'nın yerine 'güvenilir' Rus versiyonunun kurulmasını istedi
6 saat önce
Rusya'nın siber tehlikelerden korunmak için planladığı tartışmalı ‘bağımsız internet’ ağına yönelik yasa geçtiğimiz hafta yürürlüğe girerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez de internet ansiklopedisi Wikipedia’nın yerine ‘güvenilir’ bilgiler içeren Rus versiyonunun kurulmasını istedi.
Rusya'nın siber tehlikelerden korunmak için planladığı tartışmalı 'bağımsız internet' ağına yönelik yasa geçtiğimiz hafta yürürlüğe girerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez de internet ansiklopedisi Wikipedia'nın yerine 'güvenilir' bilgiler içeren Rus versiyonunun kurulmasını istedi.
Rus haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre Wikipedia yerine Rus bir internet ansiklopedisinin kurulmasını öneren Putin, "Onun (Wikipedia) yerine elektronik formatta yeni bir büyük Rus ansiklopedisi getirmek daha iyi olur." dedi. Rusya Devlet Başkanı bu yeni Rus versiyonunun "iyi bir modern formatta güvenilir bilgiler" içereceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:13
Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde Terör örgütü YPG, Güvenli Bölge'den çekilmiyor! Yığınak yapmaya başladılar Esed'in asker konuşlandırdığı Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi 25 bin kişi 'hayatın değerini anlamak için' kefenleriyle 10 dakika tabuta girdi