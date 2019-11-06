Son Dakika Haberleri: Putin, Wikikedia'nın yerine 'güvenilir' Rus versiyonunun kurulmasını istedi
Son Dakika Dünya Putin, Wikikedia'nın yerine 'güvenilir' Rus versiyonunun kurulmasını istedi

Putin, Wikikedia'nın yerine 'güvenilir' Rus versiyonunun kurulmasını istedi

6 saat önce

Rusya'nın siber tehlikelerden korunmak için planladığı tartışmalı ‘bağımsız internet’ ağına yönelik yasa geçtiğimiz hafta yürürlüğe girerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez de internet ansiklopedisi Wikipedia’nın yerine ‘güvenilir’ bilgiler içeren Rus versiyonunun kurulmasını istedi.

Putin, Wikikedia'nın yerine 'güvenilir' Rus versiyonunun kurulmasını istedi, System.String[]

Rusya'nın siber tehlikelerden korunmak için planladığı tartışmalı 'bağımsız internet' ağına yönelik yasa geçtiğimiz hafta yürürlüğe girerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez de internet ansiklopedisi Wikipedia'nın yerine 'güvenilir' bilgiler içeren Rus versiyonunun kurulmasını istedi.


Rus haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre Wikipedia yerine Rus bir internet ansiklopedisinin kurulmasını öneren Putin, "Onun (Wikipedia) yerine elektronik formatta yeni bir büyük Rus ansiklopedisi getirmek daha iyi olur." dedi. Rusya Devlet Başkanı bu yeni Rus versiyonunun "iyi bir modern formatta güvenilir bilgiler" içereceğini kaydetti.

Euronews.com'da Görüntüle

Vladimir Putin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde
Terör örgütü YPG, Güvenli Bölge'den çekilmiyor! Yığınak yapmaya başladılar Esed'in asker konuşlandırdığı Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi 25 bin kişi 'hayatın değerini anlamak için' kefenleriyle 10 dakika tabuta girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:03:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin, Wikikedia'nın yerine 'güvenilir' Rus versiyonunun kurulmasını istedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]