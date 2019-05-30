Son Dakika Haberleri: Putin: Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir
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Putin: Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Yapay zeka; kalite ve verimlilik noktasında muazzam avantajlar sağlıyor.

Putin: Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Yapay zeka; kalite ve verimlilik noktasında muazzam avantajlar sağlıyor. Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:18 
Vladimir Putin, Ekonomi
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