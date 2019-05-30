Son Dakika Haberleri: Putin: "Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir"
Son Dakika Dünya Haber

Putin: "Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir"

1 saat önce

Başkent Moskova'da yapay zeka alanında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirme toplantısına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir." açıklamasında bulundu.

Putin:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yapay zeka hakkında "Bu alanda tekelleşen dünyayı yönetir." açıklamasında bulundu.

Başkent Moskova'da Rus yetkililerle yapay zeka alanında yaşanan gelişmelere ilişkin bir değerlendirme toplantısına katılan Putin, yapay zekanın kalite ve verimlilik noktasında çok önemli avantajlar sağladığını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı, "Yapay zeka alanına ilişkin araştırmaların bütçesini artırmamız gerekiyor. Ayrıca, özel girişimlerin de önünü açmak için adımlar atılması lazım." şeklinde konuştu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:38 
Moskova, Vladimir Putin, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avustralya'da uyuduğu sırada pitonla göz göze gelen kadının hayatını soğukkanlılığı kurtardı Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren adam öldü Caster Semenya CAS kararına itiraz etti: Bana zorla hap veremezler Etek boyu tartışmasının kahramanı kadın avukat, aynı etekle adliyede poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 20:19:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin: "Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]