Putin: "Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir"
1 saat önce
Başkent Moskova'da yapay zeka alanında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirme toplantısına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir." açıklamasında bulundu.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:38
Devlet Başkanı Vladimir Putin
yapay zeka hakkında "Bu alanda tekelleşen dünyayı yönetir." açıklamasında bulundu.
Başkent Moskova
'da Rus yetkililerle yapay zeka alanında yaşanan gelişmelere ilişkin bir değerlendirme toplantısına katılan Putin, yapay zekanın kalite ve verimlilik noktasında çok önemli avantajlar sağladığını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı, "Yapay zeka alanına ilişkin araştırmaların bütçesini artırmamız gerekiyor. Ayrıca, özel girişimlerin de önünü açmak için adımlar atılması lazım." şeklinde konuştu.
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