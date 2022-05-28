Putin yaptırımların kaldırılması halinde tahıl ihracatına hazır olduklarını bildirdi - Son Dakika
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Putin yaptırımların kaldırılması halinde tahıl ihracatına hazır olduklarını bildirdi

28.05.2022 16:43
Putin yaptırımların kaldırılması halinde tahıl ihracatına hazır olduklarını bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinde, Rusya'nın Karadeniz limanlarındaki Ukrayna tahılının ihracatı da dahil engelsiz tahıl ihracatına hazır olduklarını ancak bunun için Rusya'ya yönelik ilgili...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinde, Rusya'nın Karadeniz limanlarındaki Ukrayna tahılının ihracatı da dahil engelsiz tahıl ihracatına hazır olduklarını ancak bunun için Rusya'ya yönelik ilgili yaptırımların kaldırılmasını gerektirdiğini söyledi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Macron ve Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki durumun güncel yönleri hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"a yönelik son gelişmelere ilişkin bilgi verirken, " Kiev'in kabahati nedeniyle" kesilen müzakerelerin yeniden başlamasına Rusya'nın açık olduğunu ifade etti.

Batı'nın Ukrayna'ya devam ettirdiği silah sevkiyatının tehlikeli olduğuna dikkati çeken Putin, bu bağlamda durumun daha da istikrarsızlaşacağını ve insani krizin ağırlaşacağını belirtti.

Küresel gıda güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili durumun da detaylıca ele alındığı görüşmede Putin, Batılı ülkelerin hatalı ekonomik ve mali politikalarının yanı sıra uyguladıkları Rus karşıtı yaptırımların sonucu olarak gıda tedarikindeki zorlukların gerçek nedenlerini somut verilere dayanarak açıkladı.

Putin, "Rusya kendi adına, Karadeniz limanlarından Ukrayna tahılının ihracatı da dahil olmak üzere engelsiz tahıl ihracatı için seçenekler bulmaya yardım etmeye hazır. Rus gübreleri ve tarım ürünleri arzındaki artış, küresel gıda pazarındaki gerilimin azalmasına da yardımcı olacak ve bu da elbette ilgili yaptırım kısıtlamalarının kaldırılmasını gerektirecek." ifadelerini kullandı. ???????

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin yaptırımların kaldırılması halinde tahıl ihracatına hazır olduklarını bildirdi - Son Dakika


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