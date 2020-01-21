Putin yeni kabineyi onayladı - Son Dakika
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Putin yeni kabineyi onayladı

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu bakanlar kurulunu onayladı.

Putin yeni kabineyi onayladı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu bakanlar kurulunu onayladı.

Putin'in onayladığı yeni kabinede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev koltuklarını korurken, ekonomi, adalet, spor ve kültür bakanlıklarında isimler değişti.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov'un maliye bakanlığı görevini koruduğu yeni hükümette, başbakan birinci yardımcılığı görevine ise Siluanov yerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekonomi danışmanlığını yürüten Andrey Belousov getirildi.

Yeni hükümette, ekonomik kalkınma bakanlığı görevini ise Maksim Oreşkin yerine Perm Valisi Maksim Reşetnikov yürütecek.

Onaylanan kabinede başbakan yardımcılarının sayısı 10'dan 9'a düşürülürken, Belousov'un yanı sıra bu görevi sürdürecek isimler, Dmitry Grigorenko, Yuri Trutnev, Viktoria Abramçenko, Yuriy Borisov, Tatyana Golikova, Aleksey Overçuk, Marat Khusnullin ve Dmitry Çernişenko olarak açıklandı.

Koltuğunu kaybeden spor bakanının yerine Oleg Matytsin, kültür bakanının yerine Olga Lyubimova, adalet bakanının yerine ise Konstantin Çuyçenko atandı.

Putin, yeni kabineyle gerçekleştirdiği ilk toplantıda üyelere başarı dilerken, Başbakan Mişustin, nüfus, sağlık ve refahın artırılması konusunda belirlenen görevlerin hızlıca uygulanması gerektiğini söyledi.

Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:10 Kaynak: AA
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