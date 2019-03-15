Son Dakika Haberleri: Putin, Yeni Zelanda Başbakanı ile Görüştü

Putin, Yeni Zelanda Başbakanı ile Görüştü

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere yapılan saldırı sonrası ülkenin başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin, Yeni Zelanda Başbakanı ile Görüştü, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere yapılan saldırı sonrası ülkenin başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Zelanda Başbakanı Jasinde Ardern'e ülkenin Christchurch kentinde yaşanan terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı gönderdiği bildirildi.

Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırıda 49 kişi hayatını kaybederken, biri kadın 4 zanlı gözaltına alındı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:43 Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Yeni Zelanda, Politika
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