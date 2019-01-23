Son Dakika Haberleri: Putin: "Yetkililer Ellerinden Geleni Yapmasına Rağmen Kerç'te Bir Facia Yaşandı, Hayatını...

Putin: "Yetkililer Ellerinden Geleni Yapmasına Rağmen Kerç'te Bir Facia Yaşandı, Hayatını...

1 saat önce

Putin: "Yetkililer ellerinden geleni yapmasına rağmen Kerç'te bir facia yaşandı, hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum"

Putin:
Putin: "Yetkililer ellerinden geleni yapmasına rağmen Kerç'te bir facia yaşandı, hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:54 Kaynak: AA

Vladimir Putin, Güncel
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