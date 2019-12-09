Son Dakika Haberleri: Putin-Zelenski buluşması öncesi Kiev'de protesto
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Putin-Zelenski buluşması öncesi Kiev'de protesto

6 saat önce

Ukrayna'da bazı muhalif gruplar, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşeceği Normandiya Dörtlüsü zirvesi öncesi protesto eylemine başladı.

Putin-Zelenski buluşması öncesi Kiev'de protesto, System.String[]

Ukrayna'da bazı muhalif gruplar, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşeceği Normandiya Dörtlüsü zirvesi öncesi protesto eylemine başladı.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de devlet başkanlığı binasının önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, akşam saatlerinden itibaren kurdukları çadırlarda protesto gösterisine başladı. Milliyetçi partilerin yandaşlarından oluşan eylemcilerin, 9 Aralık Pazartesi günü Ukrayna'nın doğusundaki krizin görüşüleceği Normandiya Dörtlüsü zirvesinin sonuçları açıklanıncaya kadar gösteriye devam edecekleri belirtildi.

MUHALEFETTEN ORTAK EYLEM

Ukrayna'da bugün Kiev, Odesa, Harkiv, Lviv ve Dnipro kentlerinde 'Zelenski için kırmızı çizgi' adı altında düzenlenen gösterilere de çok sayıda kişinin katıldığı bildirildi. Parlamentodaki muhalefet partilerinin liderleri olan eski devlet başkanı Petro Poroşenko, eski başbakan Yuliya Timoşenko ve ünlü rock yıldızı Svyatoslav Vakarçuk'un çağrısıyla Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen eyleme yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı, üç liderden yalnızca Poroşenko'nun halka seslendiği belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek. Ukrayna'da milliyetçi örgütler ve muhalif partiler, Zelenski'yi 'ülkenin toprak bütünlüğü konusunda Rusya'ya taviz vermemesi' konusunda uyarıyor. Kamuoyu araştırmaları ise Ukrayna halkının çoğunun Zelenski'nin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde barış sağlamaya yönelik attığı adımları desteklediğini gösteriyor.


Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:48 Kaynak: DHA
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