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Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük...
6 saat önce
Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok."
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:20 Kaynak: AA
Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok."
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