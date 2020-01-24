Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: 'Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük... - Son Dakika

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük...

6 saat önce

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok."

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük:

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok."

Mikail Sülük, Pütürge, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişimde bulundu
Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler Elazığ depreminde enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:47:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]