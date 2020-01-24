Son Dakika › Güncel › Pütürge Belediye Başkanı Sülük'ten Elazığ'daki depremle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Pütürge Belediye Başkanı Sülük'ten Elazığ'daki depremle ilgili açıklama Açıklaması
6 saat önce
Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:30 Kaynak: AA
Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok." dedi.
Sülük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'daki deprem nedeniyle tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
İlçede hasarın olduğunu anlatan Sülük, "Hasar var ama çok şükür can kaybımız yok. Deprem yaşadık, büyük bir deprem yaşadık, hasarlı binalarımız var, yıkılan binalarımız da var ama sabahı bekleyeceğiz. AFAD, Kızılay gibi tüm kurumlarımızla seferber olduk. Tüm vatandaşlarımızı okullarda ve çadırlarda topluyoruz. Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok." diye konuştu.
Son Dakika Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Elazığ'daki deprem sonrası ünlü isimlerden üst üste paylaşımlar geldi Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişimde bulundu Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu