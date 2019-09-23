Son Dakika Haberleri: Pütürge Belediyespor bu hafta da maça çıkmaz ise ihraç edilecek
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Pütürge Belediyespor bu hafta da maça çıkmaz ise ihraç edilecek

43 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Pütürge Belediyespor futbolcularına lisans çıkaramadığı için sezonun ilk maçına çıkamadı ve hükmen yenik sayıldı.

Pütürge Belediyespor bu hafta da maça çıkmaz ise ihraç edilecek, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Pütürge Belediyespor futbolcularına lisans çıkaramadığı için sezonun ilk maçına çıkamadı ve hükmen yenik sayıldı.


2 yıldır mücadele ettiği BAL'da ekonomik sıkıntılardan dolayı kapanmanın noktasına gelen yeşil beyazlı kulüp, Bölgesel Amatör Lig'in ilk haftasında Siverek Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı müsabakaya futbolcu lisanslarını çıkaramadığı için çıkamadı ve müsabaka 3-0 hükmen ev sahibi takım lehine tescillendi.


Pütürge Belediyespor'da geçen hafta futbolcu lisansları noktasında yaşanan sıkıntıdan dolayı antrenör Nevzat Topal görevinden istifa etmişti.


Yeşil beyazlılar, TFF Futbol Disiplin Talimatının, 'Bir takım art arda 2 müsabakaya çıkmaması halinde ligden ihraç edilir' hükmünün yer aldığı 24. maddesi gereği bu hafta sahasında oynayacağı Gaziantepspor maçına da çıkmaması durumunda otomatikman ligden düşecek. - MALATYA

Pütürge, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
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