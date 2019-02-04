Son Dakika Haberleri: Pütürge Belediyespor'da Evren'in İstifası Kabul Edilmedi

Pütürge Belediyespor'da Evren'in İstifası Kabul Edilmedi

13 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Pütürge Belediyespor'da Teknik Direktör Mahmut Evren'in görevini bıraktığını ifade etmesinin ardından kulüpten bir açıklama geldi.

Pütürge Belediyespor'da Evren'in İstifası Kabul Edilmedi, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Pütürge Belediyespor'da Teknik Direktör Mahmut Evren'in görevini bıraktığını ifade etmesinin ardından kulüpten bir açıklama geldi. Kulüp yönetimi, Evren'in görevinin başında olduğunu bildirdi.

Pütürge Belediyespor, deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'a 4-0 mağlup olurken, teknik direktör Mahmut Evren istifa ettiğini açıklamıştı. Göreve geldiği günden buyana takıma büyük katkı sağlayan ve ilk puanlarını aldıran Evren'in görevi bıraktığını açıklaması şok etkisi oluştururken, kulüp yönetimi tecrübeli hocayla bir görüşme gerçekleştirdi.

Yönetimle, Evren arasındaki görüşmenin olumlu geçtiği ifade edilirken, kulüp yönetimi, hocalarının görevde olduğunu açıkladı. Tecrübeli hocanın istifasını kabul etmeyen, kulüp yönetimi, "Takımla alakalı bir sıkıntı vardı. O sıkıntılar çözüldü. Hocamızla birlikte çalışıyoruz. Hocamız takımın başındadır" açıklamasını yaptı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

Pütürge, Evren, Spor
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