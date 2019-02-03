Pütürge Belediyespor'da Teknik Direktör Evren İstifa Etti
35 dakika önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden Malatya ekibi Pütürge Belediyespor, deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'a 4-0 mağlup olurken, teknik direktör Mahmut Evren istifa ettiğini açıkladı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol
Ligi (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden Malatya
ekibi Pütürge
Belediyespor, deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor
'a 4-0 mağlup olurken, teknik direktör Mahmut Evren
istifa ettiğini açıkladı.
Şanlıurfa Yenice
Spor Kompleksi 2 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Cihan Ölmez, Yakup Erdoğan, Ufuk Taşçı hakem üçlüsü yönetirken, Sercan Karaca ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Pütürge Belediyespor'u 4-0 yenerek, gruptaki iddiasını sürdürdü.
İkinci yarıya iyi başlayamayan Pütürge Belediyespor'da teknik direktör Mahmut Evren karşılaşma sonrası istifa ettiğini açıkladı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:42 Kaynak: İHA
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