Son Dakika Haberleri: Pütürge Belediyespor'da Teknik Direktör Evren İstifa Etti

Pütürge Belediyespor'da Teknik Direktör Evren İstifa Etti

35 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden Malatya ekibi Pütürge Belediyespor, deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'a 4-0 mağlup olurken, teknik direktör Mahmut Evren istifa ettiğini açıkladı.

Pütürge Belediyespor'da Teknik Direktör Evren İstifa Etti, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden Malatya ekibi Pütürge Belediyespor, deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'a 4-0 mağlup olurken, teknik direktör Mahmut Evren istifa ettiğini açıkladı.

Şanlıurfa Yenice Spor Kompleksi 2 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Cihan Ölmez, Yakup Erdoğan, Ufuk Taşçı hakem üçlüsü yönetirken, Sercan Karaca ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Pütürge Belediyespor'u 4-0 yenerek, gruptaki iddiasını sürdürdü.

İkinci yarıya iyi başlayamayan Pütürge Belediyespor'da teknik direktör Mahmut Evren karşılaşma sonrası istifa ettiğini açıkladı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:42 Kaynak: İHA

Evren, Pütürge, Spor
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