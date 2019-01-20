Pütürge Belediyespor'dan Transfer

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol
Ligi (BAL) 2.Grup takımlarından Pütürge
Belediyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil beyazlılar Burkan Koç ve Emirhan Kayalar'ı kadrosuna kattı.
İlk kez mücadele ettiği BAL'da sezona sıkıntılı başlayan Pütürge Belediyespor, sonraki bölümde aldığı iyi sonuçlarla yükselişe geçmeye başladı.
Pütürge Belediyespor, ikinci yarıda çıkışını sürdürmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil beyazlılar, Malatya
Gücü Futbol Kulübü'nden sağ bek oyuncusu Burhan Koç ile Evkur Yeni Malatyaspor
'un U21 takımından oynayan defans oyuncusu Emirhan Kayalar, Alaplı
Belediyespor'da forma giyen ön libero Emre Yiğit'i kadrosuna kattı. - MALATYA