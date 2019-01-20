Son Dakika Haberleri: Pütürge Belediyespor'dan Transfer

Pütürge Belediyespor'dan Transfer

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup takımlarından Pütürge Belediyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Pütürge Belediyespor'dan Transfer, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup takımlarından Pütürge Belediyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil beyazlılar Burkan Koç ve Emirhan Kayalar'ı kadrosuna kattı.

İlk kez mücadele ettiği BAL'da sezona sıkıntılı başlayan Pütürge Belediyespor, sonraki bölümde aldığı iyi sonuçlarla yükselişe geçmeye başladı.

Pütürge Belediyespor, ikinci yarıda çıkışını sürdürmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil beyazlılar, Malatya Gücü Futbol Kulübü'nden sağ bek oyuncusu Burhan Koç ile Evkur Yeni Malatyaspor'un U21 takımından oynayan defans oyuncusu Emirhan Kayalar, Alaplı Belediyespor'da forma giyen ön libero Emre Yiğit'i kadrosuna kattı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:45 Kaynak: İHA

Malatya, Futbol, Pütürge, Spor
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