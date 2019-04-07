Son Dakika Haberleri: Pütürge Belediyespor Sahasında Mağlup

Pütürge Belediyespor Sahasında Mağlup

30 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden Pütürge Belediyespor sahasında 1920 Maraşspor'a 3-2 yenildi.

Pütürge Belediyespor Sahasında Mağlup, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden Pütürge Belediyespor sahasında 1920 Maraşspor'a 3-2 yenildi.

BAL 24.hafta mücadelesinde Pütürge Belediyespor, Yeşiltepe 1 nolu sahada 1920 Maraşspor takımını ağırladı. Rakibi karşısına Volkan Tuncel, Enes Ataş, Garip Erayabakan, Hacı Mehmet Tunç, Ömer Faruk Göldağı, Cem Sarı, Yunus Pelen, Raşir Korkut, Hasan Erkoç, Emirhan Kayalar ve Emre Kaya onbiriyle çıkan Pütürge maç genelinde etkili bir futbol sergileyemedi. Pütürge Belediyespor müsabakanın 15. dakikada Emre'nin attığı golle 1-0 öne geçti, ancak 1920 Maraşspor golden iki dakika sonra 17. dakikada bulduğu golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

1920 Maraşspor, 58.dakikada kaydettiği golle karşılaşmada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Pütürge Belediyespor 77. dakikada Osman'ın golüyle durumu 2-2'ye getirdi. 1920 Maraşspor 85.dakikada bir kez daha golü buldu ve maçı 3-2 kazandı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:27 Kaynak: İHA

Yeşiltepe, Futbol, Pütürge, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Mariano Kart Görünce Çıldırdı Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Tepkisi: Maşallah Rekor Kırıyorlar Hasan Ali Kaldırım, Maç Sonunda İsyan Etti Fenerbahçe Maçında Çıkan Arbede Sonucu Küçük Çocuk Şoka Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 19:57:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pütürge Belediyespor Sahasında Mağlup
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]