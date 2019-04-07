Pütürge Belediyespor Sahasında Mağlup

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol
Ligi (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden Pütürge
Belediyespor sahasında 1920 Maraşspor'a 3-2 yenildi.
BAL 24.hafta mücadelesinde Pütürge Belediyespor, Yeşiltepe
1 nolu sahada 1920 Maraşspor takımını ağırladı. Rakibi karşısına Volkan Tuncel, Enes Ataş, Garip Erayabakan, Hacı Mehmet Tunç
, Ömer Faruk Göldağı, Cem Sarı, Yunus Pelen, Raşir Korkut
, Hasan Erkoç
, Emirhan Kayalar ve Emre Kaya
onbiriyle çıkan Pütürge maç genelinde etkili bir futbol sergileyemedi. Pütürge Belediyespor müsabakanın 15. dakikada Emre'nin attığı golle 1-0 öne geçti, ancak 1920 Maraşspor golden iki dakika sonra 17. dakikada bulduğu golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
1920 Maraşspor, 58.dakikada kaydettiği golle karşılaşmada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Pütürge Belediyespor 77. dakikada Osman'ın golüyle durumu 2-2'ye getirdi. 1920 Maraşspor 85.dakikada bir kez daha golü buldu ve maçı 3-2 kazandı. - MALATYA