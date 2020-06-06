Pütürge'de 12 saatte 36 artçı deprem yaşandı - Son Dakika

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremden sonra 12 saat içinde 36 artçı deprem daha meydana geldi.



Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya'nın Pütürge İlçesi Çayköy'de, AFAD verilerine göre 5 Haziran günü saat 21.06'da yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremde can kaybı ve yaralanma olmazken, Pütürge ve Kale ilçelerinde 7 mahalle 20 evde ağır hasar olduğu açıklanmıştı.



Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremden sonra 12 saat içinde, 1,4 ile 2,3 şiddeti arasında 36 artçı deprem daha meydana geldi. - MALATYA