Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

09.04.2022 17:25
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun."

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Murat Kurum, Malatya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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