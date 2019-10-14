Son Dakika Haberleri: Pütürge'de Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu sertifikası verildi
Son Dakika Güncel Pütürge'de Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu sertifikası verildi

Pütürge'de Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu sertifikası verildi

1 saat önce

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' Projesi kapsamında sertifika almaya hak kazanan okullara düzenlenen bir törenle belgeleri verildi.

Pütürge'de Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu sertifikası verildi, System.String[]

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' Projesi kapsamında sertifika almaya hak kazanan okullara düzenlenen bir törenle belgeleri verildi.


İlçenin Dumlupınar Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen programa, Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Toper, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Engin Gürcan ile Bedri Altuntaş, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu İl Koordinatörü Emrah Kılıçsız, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mustafa Güneş ve okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.


Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolle yürürlüğe giren 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' Projesi kapsamında sertifika almaya hak kazanan okullara belge vermek için bir araya geldiklerini ifade ederek, okullarda temizlik ve hijyenin önemine dikkat çekti. Kaymakamı Recep Aydın, çocuk ve gençlerin hareketli bir yaşam sürmeleri gerektiğini belirterek, özellikle obezite konusuna temas etti. Çağımıza ait sağlık problemlerinin baş gösterdiğini, bu dönemde sağlık problemleriyle mücadele edilmesinde eğitimcilere büyük görevler düştüğünü bildiren Aydın, Pütürge'deki bütün okulların bu belgelere sahip olmaları gerektiğini belirtti.


Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikası alan okulların yönetici ve öğretmenlerini tebrik eden Aydın, daha sonra 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' Projesi kapsamında sertifika almaya hak kazanan okul yetkililerine belgelerini verdi. - MALATYA

Pütürge, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:53 Kaynak: İHA
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