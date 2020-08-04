Pütürge'de deprem (4) - Kent merkezinden görüntüler - Son Dakika
Pütürge'de deprem (4) - Kent merkezinden görüntüler
Depremin ardından kent merkezinde yürüyen vatandaşlar MALATYA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin ardından kent merkezinde yürüyen vatandaşlar MALATYA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. (4)
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4.08.2020 20:00:01. #1.13#
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