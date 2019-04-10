Son Dakika Haberleri: Pütürge'de Kütüphane Açılışı

Pütürge'de Kütüphane Açılışı

1 saat önce

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği ile "Düş Kütüphaneleri" projesi kapsamında Pütürge'de kütüphane açıldı.

Pütürge'de Kütüphane Açılışı, System.String[]
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği ile "Düş Kütüphaneleri" projesi kapsamında Pütürge'de kütüphane açıldı.

Üniversitelerin üretim araştırma topluluğu tarafından İlçe Milli Eğitim müdürlüğüne bağlı Pütürge İlkokuluna kurulan Selma Demirel Düş Kütüphanesi'nin açılışı Pütürge Kaymakamı Recep Aydın Pütürge Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Sedefoğlu, Cumhuriyet savcısı Ahmet Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Toper okul müdürleri, öğretmenler, projeden sorumlu üniversite öğrencileri ve okul öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Düş Kütüphaneleri projesiyle, geçtiğimiz yıllarda Konya'da 1, Mardin'de 2, Amasya'da 3, Diyarbakır'da 3, Tekirdağ'da 3, Muş'ta 5, Trabzon'da 5, Ordu'da 4, Giresun'da 4, Şanlıurfa'da 4, Mardin'de 4 tane olmak üzere Türkiye genelinde 38 kütüphane açıldı. Bu yıl ise, İstanbul Ticaret Üniversitesi Üretim Araştırmaları Kulübü 8 Nisan 2019 ve 17 Nisan 2019 tarihleri arasında Malatya ve Elazığ'da olmak üzere 4 farklı okulda bağış usulüyle Düş Kütüphaneleri projesini gerçekleştirdi.

Düş Kütüphaneleri projesi kapsamında kütüphane açılan okullarda kütüphane için gerekli olan her şeyi bizzat Üretim Araştırmaları Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri kuruyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:37 Kaynak: İHA
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Malatya, Pütürge, Güncel
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