Pütürge'de yarım kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pütürge'de yarım kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Pütürge'de yarım kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'nın Pütürge ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphesi üzerine bir araçta yapılan aramada 500 gam kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Pütürge'de yarım kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Malatya'nın Pütürge ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphesi üzerine bir araçta yapılan aramada 500 gam kubar esrar maddesi ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pütürge ilçesi Üçyaka Mahallesinde devriye gezerken, yol kenarında park halinde bir aracı fark etti. Aracın yanında bulunan 3 şahsın şüpheli hareketleri üzerine araçta detaylı arama yapan jandarma ekipleri şoför koltuğunun altına gizlenmiş halde poşet içerisinde 500 gram esrar ele geçirdi. Araçta ayrıca 1 adet hassas terazi de ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - MALATYA

Jandarma, Malatya, Pütürge, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:41 Kaynak: İHA
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