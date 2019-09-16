Son Dakika Haberleri: Pütürge'de yol çalışmaları sürüyor
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Pütürge'de yol çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesince Pütürge ilçesinde yol genişletme ve asfalt bakım-onarım çalışmalarına devam ediliyor.

Pütürge'de yol çalışmaları sürüyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesince Pütürge ilçesinde yol genişletme ve asfalt bakım-onarım çalışmalarına devam ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, saha çalışmaları noktasında kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Pütürge'de 3 mahallenin ulaşımını sağlayan 13 kilometre uzunluğundaki grup yolunda asfalt bakım-onarım çalışmaları yapıyor.

Gündüz, Belen ve Taşmış mahallelerini birbirine bağlayan 13 kilometre uzunluğundaki grup yolunda 3,5 kilometrelik bölüm tamamlandı, 9,5 kilometrelik bölümde ise çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Pütürge'nin en uzak mahallelerinden Arınlı Mahallesi'nde ise yeni yol açma ve yol genişletme çalışmaları yürüttü. Altı kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunun 2,5 kilometrelik bölümünde yol genişletmesi yapan Büyükşehir Belediyesi, mevcut 3 metrelik yolu 5,5 metre genişletti.

Altı kilometrelik bağlantı yolunda güzergah değişikliği yapan Büyükşehir Belediyesi, 3,5 kilometrelik yeni bir yol açtı. Zor arazi şartlarına rağmen çalışmaları kısa bir sürede tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, bölgede ulaşımın daha sağlıklı yapılmasını sağladı.

Vatandaşlar, çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Malatya, Pütürge, Belen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:38 Kaynak: AA
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