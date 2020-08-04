Pütürge'deki 5,2'lik depremde 6 ev ağır hasar aldı - Son Dakika

Pütürge'deki 5,2'lik depremde 6 ev ağır hasar aldı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremde 6 evde ağır hasar meydana geldi.

Pütürge'deki 5,2'lik depremde 6 ev ağır hasar aldı, System.String[]

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremde 6 evde ağır hasar meydana geldi. Malatya Valisi Aydın Baruş, 6 evin ağır hasarlı hale geldiği bölgede vatandaşların hasarlı evlere girmemesi uyarısında bulundu.

Depremin ardından Pütürge ilçesine bağlı Tepehan mahallesine giden Vali Aydın Baruş, burada hasarlı evlerde incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Baruş, çatısı çöken bir evde inceleme yaptıklarını ve burasının riskli olduğu için tahkiye edildiğini söyledi. Daha önceki Sivrice depreminde aynı ev hakkında ağır hasarlı raporu verildiğini belirterek Baruş, vatandaşlar için geçici barınma amacıyla çadırlar kurulduğunu da dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan konutlardan evleri ağır hasarlı vatandaşların yararlanacağını kaydeden Baruş, "Şu ana kadar yapılan tespitlerde daha önceki depremlerde 6 ağır hasarlı olan binanın yıkılacak duruma geldiği tespit edildi. Artık o binalarda vatandaşlarımızın barınmasında sakınca var. Kendilerine jandarma ekiplerimiz çadırlarını kuruyor, bu geceyi geçici barınca çadırlarında geçirecekler. Yine yapılan tespitlerde daha önce az hasarlı olup hasar durumu artan binaları da tespit ettikten sonra bu vatandaşlarımız da hak sahipliği işlemine tabi tutulacak. Amacımız kış gelmeden vatandaşlarımızı en azından barınabileceği mekana kavuşturmak. Şu anda TOKİ'nin kırsalda, ilçelerde, şehir merkezinde çalışmaları devam ediyor. Buradan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" şeklinde konuştu.

Bölgede artçı depremlerin de sürdüğünü dile getiren Baruş, vatandaşlara da uyarıda bulundu. Ağır hasarlı evlere girilmemesi gerektiğini kaydeden Baruş, "Şu ana kadar 3,1'e ulaşan 11-12 civarında artçı sarsıntı meydana geldi. Bu nedenle ağır hasar görmüş binalara vatandaşlarımızın girmemesi için gerekli uyarıları yapıyoruz. Lütfen vatandaşlarımız ağır hasarlı binalara girmesin. Bizler kendilerine geçici barınma amacıyla çadır, hayvanlar için de hayvan çadırı sağlıyoruz. Kaymakamlığımızdan ekiler gelip bu çadırları kuruyor. Tekrar geçmiş olsun. Allah acı göstermesin. Bu depremde de çok şükür can kaybı ve yaralanma yaşamadık. Sadece daha önceki depremlerde hasar gören binalardaki bazı hasarların arttığına şahit olduk. Tekrar geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Malatya Valisi, Malatya, Pütürge, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 06:15

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pütürge'deki 5,2'lik depremde 6 ev ağır hasar aldı - Son Dakika
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