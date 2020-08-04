Pütürge'deki depremde ilk belirlemelere gören ölen ve yaralanan yok - Son Dakika

Arguvan ilçesine gelen ve depremi yaşayan Ender Yücekaya, birden sallandığını ifade ederek, korku yaşadığını dile getirdi.

Malatya merkezde özellikle yüksek katlı binalarda hissedilen deprem Arguvan ilçesinde de hissedildi.

Malatya'nın Pütürge İlçesi Tepehan Mahallesi merkezli saat 12,37'de meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5,2 şiddetindeki deprem korkuttu.

MALATYA - Malatya 'nın Pütürge İlçesi depremde ilk belirlemelere gören ölen ve yaralanan bulunmuyor.

Pütürge 'deki depremde ilk belirlemelere gören ölen ve yaralanan yok

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 01:33

Kaynak: İHA

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