Son Dakika Haberleri: Pütürge Ekonomisinin Kalbi Şiro Çayı'nda Atacak

Pütürge Ekonomisinin Kalbi Şiro Çayı'nda Atacak

50 dakika önce

Pütürge'de tarımı, hayvancılığı ve hizmet sektörünü yeniden canlandırmayı hedefleyen Belediye Başkan adayı Mikail Sülük, Şiro Çayı Havzasının ıslah edilmesi projesi ile seracılık, sebze yetiştiriciliği ve besicilik faaliyetlerinin önünün açılacağını belirtti.

Pütürge Ekonomisinin Kalbi Şiro Çayı'nda Atacak, System.String[]
Pütürge'de tarımı, hayvancılığı ve hizmet sektörünü yeniden canlandırmayı hedefleyen Belediye Başkan adayı Mikail Sülük, Şiro Çayı Havzasının ıslah edilmesi projesi ile seracılık, sebze yetiştiriciliği ve besicilik faaliyetlerinin önünün açılacağını belirtti.

Pütürge'nin Tepehan bölgesinde 100 yıllık proje değerinde hazırlanan Şiro Çayı Havzasının ıslah edilmesinin ardından tarım, hayvancılık ve hizmet sektöründe kullanılmak üzere 144 bin dönümlük alanda seracılık, sebze yetiştiriciliği ve besicilik faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlanacak. Şiro Çayı'nın ıslahı ile ilgili projeyi değerlendiren AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Şiro Çayı havzasında teşvik edilecek tarım faaliyetleri ile bölgede her türlü sebze ve meyvelerin yetiştirilmesinin mümkün olacağını belirterek, sebze yetiştiriciliği kapsamında seracılık faaliyetlerinin önünün açılacağını ifade etti.

Bin kişiye istihdam kapısı

Pütürge ekonomisinin kalbi olacak projeye ilişkin Başkan adayı Mikail Sülük, projenin Belediye koordinesinde yerli ve uluslararası kuruluşlarla birlikte gerçekleştirileceğini ve proje sonunda bin kişilik bir istihdam hedefine ulaşılacağını kaydetti.

Havza alanında tarımsal faaliyetlerin gelişmesi için ıslah çalışmalarına ek olarak, sulama hatları döşeneceği belirten Başkan adayı Mikail Sülük, bu çabayla hem ıslah edilen havzanın hem de diğer bölgelerin tarımsal sulama ihtiyacının giderileceğini dile getirdi.

Besi çiftliği kurulacak

Besi Çiftliği'ni kuracaklarını da vurgulayan Başkan Adayı Mikail Sülük, "Proje kapsamında bölgede besiciliğin geliştirilmesi ve Pütürge halkının bu alana yönlendirilmesi amacıyla Besi Çiftliği kuracağız. Böylece Şiro Çayı Havzası, Pütürge ekonomisinin kalbi olması sağlanacak. Çay suyunun temiz akması sayesinde bölgede seracılık, sebze yetiştiriciliği, besicilik faaliyetleri yürütülecek. Şiro Çayının ıslahı, hem Malatya'nın su kaynaklarına zenginlik katacak hem de bölge ilçelerin köylerindeki tarım faaliyetlerinin artmasına katkı sağlayacak. 2 yıl sonra Pütürge'nin suyu temiz akacak ve taşkınlar yaşanmayacak. 5 yıl sonra Çay suyunun temiz akması sayesinde bölgede seracılık, sebze yetiştiriciliği, besicilik faaliyetleri yürütülecek" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:28 Kaynak: İHA

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