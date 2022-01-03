Pütürge İlçe Muhtarlarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti

Yoğun programlarına rağmen kendilerini kabul eden Başkan Gürkan'a teşekkür eden AK Parti Pütürge Belediye Meclis Üyesi Hasan Karakaş yatığı konuşmada, "Hemşerimiz gururumuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ı bölge muhtarlarımızla birlikte ziyaret ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ilk günden itibaren Pütürge ilçemizde ve Malatya'da büyük hizmetler yapılmakta. 2022 yılında inşallah Malatya'mıza ilçemize ve Ülkemize hayırlı olur. Malatya'mıza daha güzel hizmetler yapılır. MASKİ Genel Müdürümüz, Genel Sekreter Yardımcımız Pütürge ile ilgili bütün sıkıntılarda yanımızda oldular. Bu ilgi ve alakalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Rabbim hizmetlerinin devamını nasip etsin" dedi.

Muhtarlardan Başkan Gürkan'a teşekkür

Pütürge İlçesine bağlı Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mehmet Yakut, Yediyol Mahalle Muhtarı Recep Ünalan, Tatlıcak Mahalle Muhtarı Danış Keklik, Gündeğer Mahalle Muhtarı Selahattin Yıldırım, Aktarla Mahalle Muhtarı Osman Doğan, Bölükkaya Mahalle Muhtarı İbrahim Çakır mahallelerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ettiler.

Gündeğer Mahalle Muhtarı Selahattin Yıldırım, "Sayın Başkanımız hizmetlerinde hiçbir zaman ayrımcılık yapmadan eşit seviyede Malatya'nın her yerine hizmet yapmaktadır. Hizmetlerden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Cenab-ı Allah böyle bir insanı Malatya'dan eksik etmesin. Bundan sonra daha güzel hizmetleri ekibinizle birlikte yapacağınıza inanıyorum. Biz muhtarlara her zaman kapıları açıktı. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Tatlıcak Mahalle Muhtarı Danış Keklik ise, "Sayın Selahattin Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım sizin gibi bir Belediye Başkanı Malatya'ya gelmedi. Hz. Ömer'in adaletini devam ettiriyorsunuz adaletli davranıyorsunuz. Size çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Muhtarların ziyaretinden doyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan "Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın genelinde hizmetlerimizi adaletli bir şekilde hiçbir ayrım yapmadan yapmanın gayret ve çabası içerisinde olduk. Yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımların yöre halkı tarafından, muhtarlarımız tarafından takdir görmesi bizleri mutlu etmekte. Hizmetlerimizin takdir görmesi yapmış olduğumuz hizmetlerin ne kadar yerinde ve doğru olduğunu da göstermektedir. Muhtarlarımızın bu ziyareti bizleri mutlu etmiştir. Hizmetlerimiz bundan sonrada hız kesmeden devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Pütürge İlçesi mahalle muhtarlarının ziyaretine MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay'da eşlik etti.