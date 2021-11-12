Üye Girişi
Pütürge ilçesinde yaşanan 4.7'lik deprem korkuttu - Son Dakika

Pütürge ilçesinde yaşanan 4.7'lik deprem korkuttu

12.11.2021 13:40
Pütürge ilçesinde yaşanan 4.7'lik deprem korkuttu

Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı.

Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Malatya Valisi Aydın Baruş, şuana kadar kendilerine intikal eden bir hasar ihbarının olmadığını söyledi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem ilçenin yanı sıra Malatya merkezde de hissedildi. Kısa süreli paniğin yaşandığı deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, şu ana kadar kendilerine intikal eden olumsuz bir durumun olmadığını belirterek, "Depremden etkilenen bölgede İl AFAD Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizce saha tarama çalışmaları yapılmaktadır" dedi.

Şiddetli ve kısa süreli bir deprem yaşandı

Depremin ardından merkez üssü olarak açıklanan Bölükkaya Mahallesinde incelemelerde bulunan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, şuana kadara bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. Tüm Pütürgelilere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Sülük, "Çok şükür bir olumsuzluk yaşanmadı. Sahada irtibatlarımız devam ediyor ama kısa süren şiddetli bir deprem olduğu için inşallah bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Depremden etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Deprem paniği güvenlik kamerasında

Öte yandan, depremin hissedildiği Malatya'da da panik anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşyerinde toplantı halinde olan çalışanlar depremle birlikte hemen dışarı kaçtı. Yaşanan bu anlar kameralara yansıdı. - MALATYA

Malatya, Deprem, Medya, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pütürge ilçesinde yaşanan 4.7'lik deprem korkuttu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor 14:31 Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli 14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş 14:08 İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş
Avrupa devi Almanya'yı bekleyen nüfus tehlikesi! Eğer çözüm bulamazlarsa ekonomileri ağır darbe alacak 13:54 Avrupa devi Almanya'yı bekleyen nüfus tehlikesi! Eğer çözüm bulamazlarsa ekonomileri ağır darbe alacak BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz 13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan güncel olaylar 13:02 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 11:50 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş

Son Dakika Haberleri
14:35 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde
14:31 Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor
14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli
14:07 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti
14:07 İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş
14:03 Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor
13:50 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı
13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz
13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!
13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde         
14:35
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti         
14:08
Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor         
14:03
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!         
13:20
Eve çağırıp döverek öldürmüşlerdi! Cinsel içerikli mesaj cinayetinin sanıkları yeniden yargılanacak Eve çağırıp döverek öldürmüşlerdi! Cinsel içerikli mesaj cinayetinin sanıkları yeniden yargılanacak         
12:26
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama         
12:03
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir         
11:10
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 14:48:34. #1.12#
SON DAKİKA: Pütürge ilçesinde yaşanan 4.7'lik deprem korkuttu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement