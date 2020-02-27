Pütürge Kaymakamı Aydın'dan deprem açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pütürge Kaymakamı Aydın'dan deprem açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Pütürge Kaymakamı Aydın'dan deprem açıklaması Açıklaması

1 saat önce

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, ilçede meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Pütürge Kaymakamı Aydın'dan deprem açıklaması Açıklaması, System.String[]

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, ilçede meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara ve ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlçelerine bağlı mahallelerle irtibat halinde olduklarını belirten Aydın, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Mahallelerimizde araştırmalarımız sürüyor. Gelişmeleri yakından izliyoruz. Vatandaşlarımızdan ağır hasarlı binalara girmemelerini istiyoruz." dedi.

Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine de şu ana kadar olumsuz bir durum yansımadığı kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:44 Kaynak: AA
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