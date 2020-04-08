Pütürge kırmızısı çeşidinin geliştirilmesi projesi - Son Dakika

Malatya'nın Pütürge İlçesine has üzüm çeşidi olan Pütürge kırmızısı çeşidinin devamlılığını sağlanması ve geliştirilmesi amacı ile uygulanan Pütürge kırmızısı çeşidinin geliştirilmesi projesi kapsamında yüzde 50 hibeli asma fidanlarının dikimi gerçekleştirildi.



Asma fidanı dikimine, İlçe Kaymakamı Recep Aydın, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zafer Koçak katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Pütürge kırmızısı çeşidinin geliştirilmesi projesi hakkında bilgi aktararak, "Toplam 800 adet Asma fidanı toprakla buluşturularak dikim gerçekleştiriyoruz, projenin ilçeye ve çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.



Daha sonra teknik personellerce dikim tekniği ve genel bağcılık konularında bilgilendirme yapıldı ve fidan dikim işlemleri gerçekleştirildi. - MALATYA