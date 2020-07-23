Pütürge kırmızısından yüksek verim
Malatya'nın Pütürge ilçesinde ilçeye has olarak yetiştirilen ve "Pütürge Kırmızısı" olarak bilinen üzümün yaygınlaştırılması çalışmaları olumlu sonuç verdi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde ilçeye has olarak yetiştirilen ve "Pütürge Kırmızısı" olarak bilinen üzümün yaygınlaştırılması çalışmaları olumlu sonuç verdi. Üzümden alınan yüksek verim üreticiyi memnun etti.
Pütürge ilçesine has üzüm çeşidi olan Pütürge kırmızısı çeşidinin devamlılığını sağlanması ve geliştirilmesi amacı ile Pütürge kırmızısı çeşidinin geliştirilmesi projesi kapsamında yüzde 100 hibeli asma fidanlarının dikim etkinliği Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmişti. Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İlçe Müdürü Zafer Koçak ve teknik personellerin katılımıyla asma fidanlarının son durumu incelendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, yaptığı açıklamada, Pütürge kırmızısı çeşidinin devamlılığını sağlanması için çaba gösterdiklerini belirterek, " 4 çiftçimize 200 er adet olmak üzere toplam 800 adet Asma fidanı çiftçilerimize verilmiş ve hem projenin takibi hem de uygulamasında teknik personellerimizce gerçekleştirilmişti. Bugün asma fidanlarımızın gelişimi çok iyi görünüyor. Bu tarz projeler ile küçük parçalı ve yamaç arazilerde bağ yetiştiriciliğine uygun arazilerde yerel çeşitlerimizin yaşatılması çalışmalarına devam edeceğiz" dedi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 03:26 Kaynak: İHA
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