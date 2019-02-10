Son Dakika Haberleri: Pütürge Lidere Direnemedi

Pütürge Lidere Direnemedi

1 saat önce

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta Pütürge Belediyespor, sahasında lider Şarkışla Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Pütürge Lidere Direnemedi, System.String[]
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta Pütürge Belediyespor, sahasında lider Şarkışla Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Onur Güneş, Murat Aydın, Alper Adıyaman hakem üçlüsü yönetti.

Pütürge Belediyespor sahaya Mehmet Ayaoku, Emirhan Kayalar, Enes Ataş, Murat Avcu, Fatih Sakin, Ömer Faruk Göldağı, Abdullah Özdemir, Hacı Mehmet Tunç, Burhan Koç, Hıdır Surme ve Furkan Evren on biriyle çıktı.

Şarkışla Belediyespor ise Murat Kalkan, Furkan Coşkun, Vural Koçyiğit, Metin Cörten, Yasin Yılmaz, Cüneyt Kasap, Muhammed Büyükçamsarı, Abdulkadir Aytak, Eray Ergin, Rıdvan Kantar, Muhammed Yıldırım on biriyle mücadele etti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, Şarkışla Belediyespor 90+5'te bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Yeşilyurt Belediyespor'dan sürprize yer yok

Bu arada Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda 1920 Maraşspor'u 2-1 mağlup ederek, önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

BAL 2.Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 17.haftada deplasmanda 1920 Maraşspor ile karşı karşıya geldi.

Kahramanmaraş Hanefi Mahçiçek Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Abidin Yıldırım, Ümit Yalçın Eser, Ulaş Çelik hakem üçlüsü yönetti.

Yeşilyurt Belediyespor, Cemal Deliktaş'ın penaltından kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 1920 Maraşspor, 1-1'lik eşitliği yakalarken, Yeşilyurt Belediyespor Cemre Atmaca'nın kaydettiği golle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve zirve takibini sürdürdü. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:22 Kaynak: İHA

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