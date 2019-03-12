Pütürgeli Gençler Başkanıyla Buluştu

"Gençler İş Sahibi Olacak, İstihdam Edilecek"

"Pütürgeli Gençler Başkanıyla Buluşuyor" etkinliğinde konuşan AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, "Biz belediyeyi istihdam kapısı olarak düşünmüyoruz. Biz belediyeyi hizmet kapısı olarak düşünüyoruz. Bu noktada gençlerimizin istihdam edilmesi, doğduğu yerde doyması, yaşaması, iş üretmesi iş sahibi olması, pazarlama yapması, işinin patronu olması, çalışması gerektiğini düşünüyoruz." dedi

Pütürge merkezde düzenlenen programa AK Parti Malatya Milletveki Hakan Kahtalı da onur konuğu olarak katıldı.

Programda gençlere hitab eden Başkan Adayı Mikail Sülük yaptığı açıklamada, "Pütürge'nin sahipleri gençlerimizdir. Bu gençlerimizin sahada olarak bu davaya sahip çıktıklarını gördük. Pütürge'miz için önce geleceğimiz olan çocuklar ve daha sonra da bu memleketin sahibi gençler diyoruz. Gençlerimiz, teşkilatımızın desteği ile Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla AK Parti Cumhur İttifakı adayı olarak sahaya indik. Bizim Pütürge'de bir oy rekoru kırma hedefimiz var ve sayın Cumhurbaşkanımızla bir vakit görüşme şansımız oldu, Pütürgeli hemşerilerime selam yolladı. Eğer biz burada Cumhurbaşkanımızı misafir edersek, buraya yapacağımız 10 yıllık hizmeti 1 yılda alırız. Biz belediyeyi istihdam kapısı olarak düşünmüyoruz. Biz belediyeyi hizmet kapısı olarak düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

"GENÇLER İSTİHDAM EDİLECEK, İŞ SAHİBİ OLACAK..."

Gençlerin istihdam edilmesi ve iş dünyasına atılması gerektiğini vurgulayan Başkan Adayı Mikail Sülük şu ifadelere yer verdi, "Bu noktada gençlerimizin istihdam edilmesi, doğduğu yerde doyması, yaşaması, iş üretmesi iş sahibi olması, pazarlama yapması, işinin patronu olması veya gerekirse bir yerde çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de çaba gösteriyoruz, çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir sözü vardı:'Geçmişin Belediye Başkanı, Şimdiki Belediye Başkanı, Geleceğin Belediye Başkanı' yani geçmişte hizmetin nasıl olması gerektiğini, şuanki hizmetin nasıl olması gerektiğini, gelecekte ise bizden sonra gelecek Belediye Başkanlarının nasıl olması gerektiğini bize ifade ediyor. İnşallah 31 Mart akşamı yine burada bir bayrak yapmak, bunu kutlamak üzere gençlerimizi yine buraya bekliyorum."

KAHTALI: "PÜTÜRGE TÜRKİYE'DE REKOR KIRACAK"

Pütürge'nin 31 Martta Türkiye'de rekor oy çıkaracağına inandıklarını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Mikail Sülük'ün Pütürge için büyük hizmetler yapacağını da belirterek, "Türkiye'de öyle bir lider var ki onu adı Recep Tayyip Erdoğan. Biz böyle bir liderle yol yürümekten onu duyarız. 17 yıldır bu ülkeye hizmet eden, canını ortaya koymuş bir liderle beraber hareket edeceğiz. Pütürge, dinine diyanetine bağlı, onurlu, şerefli bir millet, Türkiye halkı da böyledir, merttir namusludur, güvenilir ve Allah yolunda canını vermede bir an tereddüt etmez, canını ortaya koyar. Biz bu ülkede bir beka sorunu var dediğimizde bu bir yerel seçimdir, beka sorunu ile ne alakası var diyorlar. Onlar Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanımıza verilen desteği 53'ün altına düşsün diye türlü oyunlar kuruyorlar. Ama bilmiyorlar ki, Pütürgeli kardeşim bunların o oyunu bozar, onların başına geçirir evelallah. Allah nasip ederse çok kıymetli bir arkadaşımız bu memlekete, Pütürge'ye hizmetkar olacak inşallah, onun adı da Mikail Sülük olacak inşallah. Uzun süre partide görevler yaptım ve bu süreçte de Mikail kardeşimle birlikte çalıştım. Mikail kardeşim İl Başkanlığım döneminde kendisi Pütürge'de kalıp çalışacağını söz verdi, İlçe Başkanlığımızı o zaman Mikail kardeşimize tevdi edildi. Teşkilattaki başarılarından dolayı ikinci kez ilçe başkanı oldu ve şimdi de Belediye Başkan Adayımız oldu. Pütüre'ye güzel hizmetler yapacak. Biz burada Allahnasip ederse oy rekoru çıkaracağız, çok az bir farklı daha önce Türkiye rekorunu kaçırdık, bu sefer birlik ve beraberliğimi sağlam tutacağız, inşallah Pütürge Türkiye'de bir tarih yazacak ve rekor bir destek verecek" şeklinde konuştu.