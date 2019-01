Pütürgelilerden AK Parti'ye Tam Destek

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ile Pütürge Başkan Adayı Mikail Sülük'e, Pütürgeliler tam destek olacaklarını söylediler.

Malatya'da Pütürgeli İşadamı Halit Erşahin'in organizesi ile Öz Pütürgeliler Derneği tarafından bir program düzenlendi. Bir düğün salonunda gerçekleşen etkinliğe AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Battalgazi Belediye Başkan adayı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Çınar ile çok sayıda Pütürgeli vatandaş katıldı.



İşadamı Halit Erşahin, etkinliklerine katılan herkese teşekkür ederek Pütürge'nin bundan önce olduğu gibi bu seçimlerde de rekor oyla AK Parti'yi destekleyeceğini ifade etti.



AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise AK Parti Belediyeciliğinin ve hizmetlerinin Pütürge'de devamı noktasında Pütürgelilerin her zamanki verdiği desteği vereceğinden kimsenin şüphesinin olmadığını ifade ederek "Ben bu organizasyonda emeği geçen başta başkanımız olmak üzere tüm katılımcılara ve bizleri böyle yürekten ağırlayan Dernek başkanımız ve ev sahibimiz Halit abiye bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



AK Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Osman Güder ise "Her zaman doğrunun ve hakkın yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de daima AK Parti'nin hakkın, haklının yanında olacağına canı gönülden inanıyorum. Bu toplantıyı tertipleyen, düzenleyen emeği geçen tüm arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.



AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük'de 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde rekor hedefe ulaşmayı temenni ederek "Biz, Pütürgeliler ile gurur duyuyoruz. Bugün bu organizasyonu gerçekleştiren ve emeği geçen, bizlerin birlikte olmasına vesilen olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Yeşilyurt Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Çınar'da Pütürge'nin Malatya'nın en güzide ilçelerinden biri olduğunu dile getirerek "En yüksekte durur ama herkesi kucaklayan, herkese ayrı bir şefkat veren bir ilçemizidir. Pütürgeliler, İstanbul'u ihya ettikleri gibi Malatya'da da adından söz ettiriyorlar. İstanbul'daki zengin iş adamlarımız genellikle Pütürgelilerdir. Pütürgeli olup şuanda dünya çapında da büyük firmalara sahipler. Ben bura olmaktan mutlu oldum" dedi.



AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Pütürgelilerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Pütürgelilerin vatanını ve milletini seven insanlar olduğunu aynı zamanda iş dünyasında da başarılı işlere imza attıklarını dile getiren Gürkan, "31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Pütürge'ye ve Malatya'ya yakışır bir seçim sonucunun alınacağına canı gönülden inanıyorum. Yine Pütürge'nin Türkiye rekoru kıracağını da şimdiden müjdeliyoruz. Gece demeden, gündüz demden, kar demeden, kış demeden, tatil demeden her eve, her ele uzanacağız. Malatya'da 13 ilçede elini sıkmayacağımız, kapısını çalmayacağımız hiç kimse kalmayacak" dedi.



Gürkan, halkın tamamını kucaklayarak gönüllere gireceklerini ve gönül belediyeciliği ile herkesin gönlünü feth edeceklerini ifade ederek "Sizlerden aldığımız güçle, AK Belediyeciliği tüm ilçelerde en iyi şekilde halkla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Programda son olarak söz alan AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci'de "Bizleri bu masada buluşturan Halit Erşahin kardeşime teşekkür ediyorum. Öz Pütürgeliler Dernek Başkanı ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



31 Mart'ta çok önemli bir seçim olacağını vurgulayan Tüfenkci, "Burada bulunan bulunmayan her arkadaşımız bu seçimin önemini biliyor. Tüm kardeşlerimiz üstüne düşeni yaparak Malatya'da yüzde 80-85'lerle bir oy patlaması yapmayı istiyoruz. Hem büyükşehir hem ilçelerimizde bu rakamları yakalamak istiyoruz. Hizmet üretmek Ak Parti'nin işi, eserler ortaya koymak Ak Parti'nin işi. Bu hizmet ve eserleri üretecek kadrolarda burada. Rabbim yollarını açık etsin. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu seçimlerde ilçelerimizde ve ilimizde bizlere hizmet edecek arkadaşlarımızı seçeceğiz, muhtarlarda dahil olmak üzere" şeklinde konuştu. - MALATYA

